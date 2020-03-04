NASA: «к Земле приближается потенциально опасный астероид»

За огромным астероидом, который с большой скоростью приближается к Земле в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, сообщается на сайте NASA.

В NASA ученые из Центра изучения околоземных объектов условно назвали объект астероидом 52768 (OR2 1998). По предварительным оценкам его диаметр составляет 4,1 км.

Астероид приблизится к планете 29 апреля - по подсчетам астрономов.

Астероид 52768 ученые оценивают как потенциально опасный околоземный объект.

"Объекты радиусом более одного километра могут нанести ущерб в глобальном масштабе. Они могут вызвать землетрясения, цунами и другие воздействия, которые распространяются далеко за пределы области непосредственного попадания", - говорится в сообщении NASA.

Для сравнения, астероид, который, как считается, убил динозавров, был в диаметре 10 км.

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