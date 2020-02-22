Народный праздник «Масленица» пройдет в Бобруйске 29 февраля (обновлено)
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Народный праздник «Масленица» пройдет в Бобруйске 29 февраля в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщили в отделе культуры Бобруйского горисполкома.
Праздник продлится с 12.00 до 16.00.
В программе традиционные мероприятия – столб с петухом и подарками, сжигание чучела зимы, театрализованное представление, концертная программа, катание на лошадях, лазертаг, развлечения и спортивные состязания.
А еще бобруйчане смогут впервые в этом году прокатиться на аттракционах, которые начнут свою работу с 12.00.
В широком ассортименте на празднике так же будут представлены блины с различными начинками, чай и другая продукция общепита.
Адрес: ул. Интернациональная, 45а, телефон для справки: 73-15-15.
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