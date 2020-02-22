Народный праздник «Масленица» пройдет в Бобруйске 29 февраля (обновлено)

Народный праздник «Масленица» пройдет в Бобруйске 29 февраля в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщили в отделе культуры Бобруйского горисполкома.

Праздник продлится с 12.00 до 16.00.

В программе традиционные мероприятия – столб с петухом и подарками, сжигание чучела зимы, театрализованное представление, концертная программа, катание на лошадях, лазертаг, развлечения и спортивные состязания.

А еще бобруйчане смогут впервые в этом году прокатиться на аттракционах, которые начнут свою работу с 12.00.

В широком ассортименте на празднике так же будут представлены блины с различными начинками, чай и другая продукция общепита.

Адрес: ул. Интернациональная, 45а, телефон для справки: 73-15-15.