Наркологи Бобруйска рассказали подросткам о вреде алкоголя

В подростковом возрасте любой алкоголь, даже в очень малом количестве, наносит организму непоправимый вред. На несформировавшийся молодой организм он действует наиболее грубо, обязательно затрагивая личностные качества подростка и нанося вред здоровью.

На мероприятии присутствовали инструктор-валеолог УЗ «Бобруйская центральная больница» Светлана Огородник и психиатр-нарколог УЗ «Бобруйский наркологический диспансер» Юрий Куземко. Специалисты обсудили с ребятами как алкоголь воздействует на подрастающий организм, ребята узнали о тяжелых последствиях, которое влечёт его употребление. Важной частью беседы стало обсуждение причин побуждающих людей употреблять спиртосодержащие напитки, каждый присутствующий, высказал свою точку зрения.

В завершение беседы ребята сделали вывод, что алкоголь приводит ко множеству болезней и отрицательно влияет на социальную сторону жизни человека.