Нареканий по поводу работы ЦИК нет — международный наблюдатель

Нареканий по поводу работы Центральной избирательной комиссии Беларуси нет, сообщил сегодня в Несвиже журналистам наблюдатель от МПА СНГ Нурбек Сатвалдиев.

"Что касается организации выборов, хотел бы очень высокую оценку дать Центральной избирательной комиссии Беларуси - в таком маленьком составе организовать такие хорошие выборы везде, в том числе в регионах. Великолепная команда, поставлена задача - профессионально ее выполняют", - сказал Нурбек Сатвалдиев.

По его словам, нареканий по поводу работы ЦИК нет. "Все по закону происходит, никаких нарушений нет", - заметил наблюдатель.

Нурбек Сатвалдиев также прокомментировал высокую явку на нынешних выборах. "Это волеизъявление народа. Думаю, народ сегодня выберет самого сильного кандидата", - добавил он.