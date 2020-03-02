Начальник УВД Бобруйского горисполкома поздравляет с Днём милиции

Примите искренние поздравления с Днем белорусской милиции!

Служба в милиции всегда являлась примером выдержки, мужества и самоотдачи, готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Сегодняшние стражи правопорядка должны обладать обостренным чувством справедливости, глубоким уважением к человеку, профессиональной культурой и высочайшей ответственностью.

Тот, кто выбирает милицейский путь, несомненно, хочет сделать наш мир лучше, принести в жизнь своих родных и соседей безопасность, по справедливости разрешать их проблемы. Вы носите форму и должны ей соответствовать всегда, быть верными Присяге, преданности народу и Отечеству.

Залогом успеха нашей деятельности является самоотверженный труд всего личного состава, порой с риском для жизни и здоровья. Мы всегда на страже законности и правопорядка в нашем городе, и подходим к своей благородной и почетной миссии с огромной ответственностью.

Благодарю всех сотрудников и служащих подразделений управления за безупречную службу и добросовестный труд.

В этот торжественный и праздничный день мы отдаем дань уважения и благодарности ветеранам, кто посвятил свою жизнь защите граждан, борьбе с преступностью.

Сегодня вы щедро делитесь большим профессиональным и жизненным опытом с теми, кто в настоящее время несет нелегкую милицейскую службу, охраняя общественный порядок, мир и спокойствие наших граждан. Участвуете в воспитании новых поколений защитников правопорядка, формируя у них чувства патриотизма, ответственности и долга перед Отечеством.

Вы всегда были и остаетесь примером мужества и чести, верными хранителями и гарантами преемственности лучших традиций. Благодарим за ваш труд, неравнодушие и готовность прийти на помощь. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию!

Низкий поклон тем, кто с оружием в руках отстоял честь и свободу нашей Родины, мужественно исполнял интернациональный долг в Афганистане, принимал участие в наведении порядка на Кавказе, обеспечивал спасение жизни и здоровья людей после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Хочу выразить благодарность органам исполнительной власти за поддержку, внимание и сотрудничество, которые они оказывают.

Слова глубокой благодарности и признательности Вашим родным и близким, которые хранят тепло домашнего очага, разделяют с нами успехи и неудачи, с волнением и тревогой ждут нас со службы.

Поздравляю всех с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, долголетия и оптимизма, успехов и удачи!

Начальник УВД Бобруйского горисполкома

А.В. Говорако