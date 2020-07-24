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Началась выдача сертификатов по ЦТ. Смотрите, кто в Бобруйске забрал свои 100 баллов

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Началась выдача сертификатов по ЦТ. Смотрите, кто в Бобруйске забрал свои 100 баллов

24 июля начали выдавать сертификаты о сдаче ЦТ. Пятеро бобруйчан получили 100-балльные. О подготовке, сдаче ЦТ и впечатлениях читайте в ближайшем номере "БЖ".

История Беларуси:

Анастасия Бушкова, средняя школа №19.

Педагог: Любовь Беляцкая

Белорусский язык:

Ксения Баранчук  и Алина Некревичус, средняя школа №20.

Педагог: Лилия Яковлева.

Английский язык:

Станислав Константинов, средняя школа №27.

Педагог: Наталья Шевцова.

Обществоведение:

Кристина Ткач, гимназия №3.

Педагог: Иван Песенко.

 

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