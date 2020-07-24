Началась выдача сертификатов по ЦТ. Смотрите, кто в Бобруйске забрал свои 100 баллов
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24 июля начали выдавать сертификаты о сдаче ЦТ. Пятеро бобруйчан получили 100-балльные. О подготовке, сдаче ЦТ и впечатлениях читайте в ближайшем номере "БЖ".
История Беларуси:
Анастасия Бушкова, средняя школа №19.
Педагог: Любовь Беляцкая
Белорусский язык:
Ксения Баранчук и Алина Некревичус, средняя школа №20.
Педагог: Лилия Яковлева.
Английский язык:
Станислав Константинов, средняя школа №27.
Педагог: Наталья Шевцова.
Обществоведение:
Кристина Ткач, гимназия №3.
Педагог: Иван Песенко.
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