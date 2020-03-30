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Экономика

Нацбанк рекомендует банкам при реструктуризации задолженности по кредитам не увеличивать проценты

БелТА 28 0

Нацбанк рекомендует банкам при реструктуризации задолженности по кредитам не увеличивать проценты

Национальный банк рекомендует банкам при реструктуризации задолженности по кредитным договорам юридических и физических лиц, в том числе путем предоставления отсрочек (рассрочек), не увеличивать размер процентов за пользование кредитом. Соответствующее письмо регулятор направил банкам, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

Такие рекомендации даются в рамках принятия мер, направленных на оказание финансовой поддержки в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов.

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