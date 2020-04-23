Нацбанк прогнозирует рост рынка микрофинансирования в 2020 году минимум в 1,5 раза

Об этом сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Дмитрий Набздоров во время онлайн-брифинга о вступлении в силу указа от 23 октября 2019 года №394 "О предоставлении и привлечении займов".

"По ожиданиям, рынок микрофинансирования вырастет минимум в 1,5 раза. Речь идет не о количестве выданных микрозаймов, поскольку появляются новые возможности скупки и продажи имущества, будем говорить об общем финансировании физических лиц", - отметил Дмитрий Набздоров.

Он обратил внимание, что, по оценке Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций, рынок удвоится, но Нацбанк более сдержан в прогнозах.

За 2019 год сумма предоставленных микрозаймов выросла на 20%, до Br131 млн. Количество заемщиков увеличилось на 8%, заключенных договоров - на 6%.

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