Набор в детские сады ограничен в связи с эпидситуацией

В связи с эпидситуацией набор в детские сады ограничен, сообщила начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Светлана Уклейко.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией набор в учреждения дошкольного образования ограничен", - сказала Светлана Уклейко.

Начальник главного управления напомнила, что направление в детские сады выдается местными исполнительными и распорядительными органами с учетом норм наполняемости групп и в соответствии со списком детей, нуждающихся в получении дошкольного образования. Вместе с тем, поскольку Министерством здравоохранения был установлен запрет на перевод из группы в группу и прием вновь поступающих детей в учреждения дошкольного образования в период эпидподъема заболеваемости инфекцией COVID-19, такие направления не выдавались и прием детей не осуществлялся.

"Министерством здравоохранения даны разъяснения о том, что запрещается переводить из группы в группу и принимать вновь поступающих детей в сады только в тот период, когда в учреждении дошкольного образования регистрируются случаи инфекции COVID-19 или не закончился период проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией таких случаев", - добавила Светлана Уклейко.