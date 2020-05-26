Набор на курсы и обучение по профессиям идет в Бобруйске

Набор безработных граждан для направления на обучение по программе обучающих курсов «Предприниматель (индивидуальный)» продолжает управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома с 28 мая.

Также продолжается набор безработных граждан для направления на обучение по профессиям: «Дорожный рабочий 4 разряда», «Машинист (кочегар) котельной 2 разряда», «Продавец 4 разряда», «Слесарь-сантехник 3 разряда», «Электромонтер 4 разряда», «Электрогазосварщик 4 разряда», «Швея 4разряда» и др.

Граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет (кроме граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), могут быть направлены органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов в порядке и на условиях, определенных для безработных.

Обучение бесплатное, выплачивается стипендия. Сроки обучения определяются по факту комплектования учебной группы в количестве не менее 12 человек.

По вопросам можно обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, кабинет №31 (отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения). Тел. 709334, 720439.