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Происшествия

На зерноскладе в поселке Ленина Бобруйского района случился пожар

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На зерноскладе в поселке Ленина Бобруйского района случился пожар

17 апреля в 15. 54 от гражданки Н. на телефон «112» бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре склада зернохранилища в пос. Ленина Сычковского сельского совета Бобруйского района.

На момент прибытия спасателей происходило открытое горение поддонов под навесом зернохранилища. В 16 ч. 29 мин. силами работников МЧС удалось ликвидировать пожар.

В результате пожара уничтожены 150 куб.м поддонов для транспортировки зерна, деформировано 100 кв.м металлической стены склада зернохранилища и 90 кв.м. кровли навеса. Спасено 200 тонн кормового зерна.

Причина пожара устанавливается.

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