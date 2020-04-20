На зерноскладе в поселке Ленина Бобруйского района случился пожар
150 0
17 апреля в 15. 54 от гражданки Н. на телефон «112» бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре склада зернохранилища в пос. Ленина Сычковского сельского совета Бобруйского района.
На момент прибытия спасателей происходило открытое горение поддонов под навесом зернохранилища. В 16 ч. 29 мин. силами работников МЧС удалось ликвидировать пожар.
В результате пожара уничтожены 150 куб.м поддонов для транспортировки зерна, деформировано 100 кв.м металлической стены склада зернохранилища и 90 кв.м. кровли навеса. Спасено 200 тонн кормового зерна.
Причина пожара устанавливается.
также
-
На зерноскладе в поселке Ленина Бобруйского района случился пожар
-
В Бобруйском районе горел дом. Возможно, это был поджог
-
В результате стрельбы в Канаде погибли 17 человек
-
В Бобруйском районе женщины готовили на плите пищу и получили ожоги
-
Спички детям не игрушки. В Бобруйске сгорел сарай