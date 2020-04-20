На зерноскладе в поселке Ленина Бобруйского района случился пожар

На момент прибытия спасателей происходило открытое горение поддонов под навесом зернохранилища. В 16 ч. 29 мин. силами работников МЧС удалось ликвидировать пожар.

В результате пожара уничтожены 150 куб.м поддонов для транспортировки зерна, деформировано 100 кв.м металлической стены склада зернохранилища и 90 кв.м. кровли навеса. Спасено 200 тонн кормового зерна.

Причина пожара устанавливается.