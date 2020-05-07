Смертельное столкновение. На въезде в Бобруйск разбился молодой мотоциклист
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ДТП произошло сегодня в полдень на Минском шоссе, около поворота к санаторию «Шинник». Фигурантами стали рейсовый автобус №70 и мотоцикл «Хонда», водитель которого погиб.
По предварительной информации в момент столкновения водитель двухколесного двигался в сторону города и на скорости врезался в поворачивавший МАЗ. Внутри автобуса пассажиров было немного, в основном - отдыхающие Бобруйской здравницы. Среди них обошлось без пострадавших.
Очевидцы утверждают, что все произошло в считанные секунды. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
Будет дополнено.
Фото Бобруйск 360
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