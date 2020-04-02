На весенней сессии депутатам предстоит назначить дату выборов Президента

Палате представителей на весенней сессии предстоит назначить дату выборов Президента, заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"На этой сессии Палате представителей предстоит принять еще одно важное политическое решение - назначить дату выборов Президента Беларуси, - сказал Владимир Андрейченко. - Вполне естественно, что в такие ответственные для страны моменты усиливаются дискуссии о путях ее развития, эффективности действий органов власти по реализации политического курса. И здесь одна из ведущих ролей должна принадлежать парламентариям".

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