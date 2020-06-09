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На улице Володарского проводятся земляные работы

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На улице Володарского проводятся земляные работы

С 9 июня до 1 июля в связи с проводимыми земляными работами будет перекрыто движение на участке ул. Володарского от ул. Школьная до ул. Спартаковская.
На этот период по ул. Ленина от проспекта Георгиевского до ул. Октябрьская организовано двустороннее движение.
Движение автобусов №6, №6а на данном участке вместо ул. Володарского будет осуществляться по ул. Ленина.

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