На учебу в «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
66 0
Управление внутренних дел Бобруйского горисполкома осуществляет предварительный отбор кандидатов на учебу в учреждения образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2020 год, среди юношей, которые заканчивают в 2020 учебном году 6 класс.
Прием в лицей осуществляется по конкурсу по результатам сдачи вступительных испытаний с учетом результатов медицинского освидетельствования и уровня физической подготовленности.
Более подробную информацию Вы можете получить в группе кадров УВД Бобруйского горисполкома по адресу: Бобруйск, ул. Минская, д. 130А, к.215, либо по телефону: 77-98-00, 77-98-03.
Группа кадров УВД Бобруйского горисполкома
также
-
О перспективах развития территории бывшего завода УКПП «Комбинат железобетонных изделий»
-
Увеличение тарифов взносов с 2021 года на профессиональное пенсионное страхование
-
На учебу в «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
-
На радио «Zефир FM» зазвучали новые голоса
-
За январь 2020 года в бюджет Бобруйска поступило 23,5 млн. рублей