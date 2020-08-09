На участках для голосования в Бобруйске удалось создать по-настоящему праздничную атмосферу — наблюдатель

На участках для голосования удалось создать по-настоящему праздничную атмосферу, заявила наблюдатель участка №92 города Бобруйска Марина Савич.

-Сегодня еще до открытия участка собралась очередь избирателей. Все с хорошим настроением. Праздничную атмосферу, которую удалось создать на участке с первого дня досрочного голосования, стараются поддерживать и сами избиратели, и члены комиссии. Если граждане приходят на выборы с детьми, то для них подготовлены небольшие приятные сувениры, - отметила Марина Савич.

Что касается взаимодействия наблюдателей с членами участковой избирательной комиссии, то на протяжении всех дней голосования выстроены конструктивные деловые отношения.

-Например, мы, наблюдатели, предложили комиссии оборудовать одну из кабинок для голосования шторками, и комиссия пошла нам навстречу. И так по любым вопросам всем участникам избирательного процесса на нашем участке удается находить компромисс, - поделилась наблюдатель.

Марина Савич выдвигалась наблюдателем на участок №92 города Бобруйска путем сбора подписей. Поскольку она приписана к участку как избиратель, то проголосовала самой первой в первый день досрочного голосования.