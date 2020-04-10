На торгах 10 апреля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам

Согласно информации БВФБ доллар подешевел на 0,0408 рубля и в данный момент стоит 2,4752 рубля за 1 доллар.

Евро также немного уступил в цене и составляет 2,706 рубля за 1 евро (для сравнения, 9 апреля стоимость составляла 2,7364 рубля за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на 0,0173 рубля. Теперь 100 российских рублей можно купить за 3,3571 рубля.

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