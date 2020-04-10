На торгах 10 апреля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
45 0
0
Согласно информации БВФБ доллар подешевел на 0,0408 рубля и в данный момент стоит 2,4752 рубля за 1 доллар.
Евро также немного уступил в цене и составляет 2,706 рубля за 1 евро (для сравнения, 9 апреля стоимость составляла 2,7364 рубля за 1 евро).
Российский рубль стал дешевле на 0,0173 рубля. Теперь 100 российских рублей можно купить за 3,3571 рубля.
Читайте
также
также
-
На торгах 10 апреля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
-
С 1 января 2020 г. снижен процент численности работников-инвалидов в общей численности работников организации для применения налоговых льгот
-
Правительство расширило перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами
-
Для физических лиц прорабатывается возможность отсрочки погашения кредитов
-
В Беларуси упрощается госрегистрация лекарств
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости