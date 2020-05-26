На стадионе «Спартак» состоится футбольный матч
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30 мая на стадионе "Спартак" состоится футбольный матч между футбольными клубами"Белшина " и "Славия" (г. Мозырь). Начало в 17.00
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