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Спорт

На стадионе «Спартак» состоится футбольный матч

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На стадионе «Спартак» состоится футбольный матч

30 мая на стадионе "Спартак" состоится футбольный матч между футбольными клубами"Белшина " и "Славия" (г. Мозырь). Начало в 17.00

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