На стадионе имени А. Прокопенко прошел День открытых дверей, организованный ФК «Белшина»

Организаторы мероприятия предложили гостям разнообразные мероприятия от мастер-классов до консультаций специалистов. Родители, приведшие своих мальчишек на стадион, смогли познакомиться с историей и достижениями ОСП «ДЮСШ «Белшина» и отделения ДЮФ ФК «Белшина», пообщаться с тренерами и получить исчерпывающее ответы на свои вопросы. А ребята, выразившие желание заниматься футболом, приняли участие в своей первой тренировке.

Как отметил директор ОСП «ДЮСШ «Белшина» Александр Боровский, основной задачей этого мероприятия является отбор наиболее перспективных мальчишек в группы начальной подготовки и учебно-тренировочные группы. На своеобразный просмотр пришли более 50 юных бобруйчан (с мамами и папами) в возрасте 2008-2014 годов рождения.

Своими впечатлениями поделился 5-летний Максим Шалюта:

– Футболом занимается мой старший брат Роман, и я тоже люблю погонять мяч. А когда вырасту, буду хорошим защитником.

…И главный тренер «красно-черных» Дмитрий Мигас:

– В прошлые годы детей приходило меньше. Малышей было 8-9, не больше. И детям интересно, и нам, тренерам, интересно сегодня за ними наблюдать. У некоторых уже хорошие удары по мячу. Сейчас, на самом начальном этапе, очень важно взаимодействие тренеров и родителей этих малышей.

А первое домашнее задание будущим футболистам – научиться самостоятельно завязывать шнурки.