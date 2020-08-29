На стадионе имени А. Прокопенко прошел День открытых дверей, организованный ФК «Белшина»
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Организаторы мероприятия предложили гостям разнообразные мероприятия от мастер-классов до консультаций специалистов. Родители, приведшие своих мальчишек на стадион, смогли познакомиться с историей и достижениями ОСП «ДЮСШ «Белшина» и отделения ДЮФ ФК «Белшина», пообщаться с тренерами и получить исчерпывающее ответы на свои вопросы. А ребята, выразившие желание заниматься футболом, приняли участие в своей первой тренировке.
Как отметил директор ОСП «ДЮСШ «Белшина» Александр Боровский, основной задачей этого мероприятия является отбор наиболее перспективных мальчишек в группы начальной подготовки и учебно-тренировочные группы. На своеобразный просмотр пришли более 50 юных бобруйчан (с мамами и папами) в возрасте 2008-2014 годов рождения.
Своими впечатлениями поделился 5-летний Максим Шалюта:
– Футболом занимается мой старший брат Роман, и я тоже люблю погонять мяч. А когда вырасту, буду хорошим защитником.
…И главный тренер «красно-черных» Дмитрий Мигас:
– В прошлые годы детей приходило меньше. Малышей было 8-9, не больше. И детям интересно, и нам, тренерам, интересно сегодня за ними наблюдать. У некоторых уже хорошие удары по мячу. Сейчас, на самом начальном этапе, очень важно взаимодействие тренеров и родителей этих малышей.
А первое домашнее задание будущим футболистам – научиться самостоятельно завязывать шнурки.