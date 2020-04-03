На радиоконкурс «Маладыя таленты Беларусі» подано около 400 заявок

Первый национальный канал Белорусского радио завершил прием заявок на участие в IX Республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты Беларусі", посвященном 75-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Число желающих заявить о своем музыкальном таланте сродни прошлогоднему и приблизилось к четыремстам. Теперь аудиозаписи 288 сольных участников и 101 ансамбля прослушает авторитетное жюри конкурса, - рассказали в пресс-службе. - В течение апреля творческая группа Первого национального проведет три этапа прослушиваний, во время которых определятся лауреаты и призеры нынешнего года".

До 15 апреля профессиональное жюри во главе с председателем народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным выберет из общего числа заявок наиболее яркие - эти ребята смогут представить себя и продемонстрировать способности во время второго тура, который в этом году пройдет дистанционно. Участникам необходимо будет записать на видео исполнение одной из заявленных композиций и прислать работу организаторам. По итогам второго тура решением членов жюри определятся финалисты - участники третьего, завершающего этапа конкурса. Планируется, что с 20 по 24 апреля жюри прослушает всех конкурсантов индивидуально в Большой студии Дома радио. О времени прослушивания каждый участник будет проинформирован заранее.

Все новости конкурса "Маладыя таленты Беларусі" и итоги туров размещаются на сайте Первого национального, на официальных страницах канала в социальных сетях и Telegram-канале. В радиоэфире на Первом национальном о ходе конкурса "Маладыя таленты Беларусі" по воскресеньям в 9.05 рассказывает одноименная программа. В ней по итогам конкурса прозвучат музыкальные произведения в исполнении победителей и обладателей специальных призов.

В разные годы лауреатами и призерами популярного радиоконкурса становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи, Зинаида Куприянович (ZENA) и другие. По итогам конкурса 2019 года 27 лауреатов удостоены стипендий и премий Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

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