На радио «Zефир FM» зазвучали новые голоса

Первая неделя марта подарила бобруйчанам не только ощущение весны, но и новое утреннее радио шоу «5ПЯТНИЦ». Его можно услышать на частоте 95,4 FM на «Zефир FM» по будням с 7 до 10 часов утра. Ведущие программы – Макс Меньшиков, Диана Станкевич и Аркадь Васильевич. Новый состав подбирали почти два месяца.

– Бытует мнение, что работа на радио – это очень просто, что-то среднее между хобби и подработкой, а также легкий путь к славе. В процессе приходит понимание, что это очень ответственное и кропотливое занятие. Чтобы шоу зазвучало, нужна своеобразная «химия», которая появляется изнутри. Важны все нюансы: тембр голоса, харизма, образ. Ведущие должны испытывать друг к другу уважение и быть интересными друг другу. В таком тандеме нет места амбициям, очень важно уметь слушать и понимать, – говорит заведующий отделом радио «Zефир FM» Алена Родовская.

Утреннее шоу весьма разнообразно. В первом блоке ведущие обсуждают актуальные новости, темы дня, гороскоп, предстоящие события – все, что касается жизни нашего города. Второй можно назвать музыкальным: ди-джеи стараются настроить слушателей на хорошее настроение, чтобы они могли начать рабочее утро на позитивной волне. Из новинок – рубрика «Пока вы спали. Интересные, но не главные новости». Это курьезы, забавные факты и наблюдения ученых. Появилась и авторская рубрика «Узнать за 60 секунд». Макс Меньшиков озвучивает лайфхаки, которые упрощают жизнь, но у него есть всего минута. При этом ведется прямая трансляция эфира в инстаграм-аккаунт радио.

Кроме того, ведущие вручают «Черствый зефир» за сомнительные достижения звезд шоу-бизнеса, рассказывая о забавных случаях, которые с ними произошли. Или вот еще: «Аркадь Васильевич меняет профессию» – в мире появляются сотни курьезных вакансий, о которых однозначно должны узнать все. Важно отметить и новый формат игры с радиослушателями: теперь они сами выбирают, с кем из ведущих желают сыграть. В своеобразном юмористическом поединке победит тот, кто проявит большие смекалку и сообразительность. Если радиоведущий окажется смешнее, приз отправляется в банк подарков, который будет накапливаться, и по пятницам ожидается розыгрыш своеобразного джекпота.

Ведущие говорят, что теперь у них каждый день недели – пятница, каждое утро – праздник. Пока они вживаются в роли ди-джеев, но это занятие им определенно нравится. К слову, Диана Станкевич и Аркадь Васильевич (Логвин) – организаторы праздников. И хотя опыт общения с публикой у них немалый, работа на радио – все же совсем другое, признаются они. А вот Макс Меньшиков – студент последнего курса факультета журналистики БГУ. У молодого человека есть опыт работы на радио в качестве ведущего новостей, но в формате развлекательного шоу он пробует себя впервые. В его планах – развиваться в этом направлении.

Людмила Любимцева.