На предприятиях пищевой промышленности Бобруйска принимаются дополнительные меры по недопущению распространения вирусной инфекции

Бобруйский филиал ОАО «Бабушкина крынка»

– Первым шагом к усилению эпид­безопасности стало строгое ограничение доступа на территорию предприятия, – рассказывает директор филиала Александр Яцук, – зайти к нам можно только при наличии пропуска. На проходной человек обрабатывает руки с помощью дозатора с локтевым вариантом нажатия. На посту охраны измеряют температуру бесконтактным способом, эти данные заносятся в специальный журнал, потому что к работе на пищевом производстве нельзя допускать человека с повышенной температурой и другими признаками респираторных заболеваний.

На предприятии также установлены ультрафиолетовые лампы, которые очищают воздух от возможных вирусов, положены дезинфицирующие коврики. Каждый сотрудник обеспечен многоразовыми марлевыми повязками. Приобрели пять комплектов гладильных досок и утюгов, чтобы производить термическую обработку этих индивидуальных средств защиты. Дезраствором обрабатываются все поверхности, ручки дверей – все, чего люди касаются руками. В работе применяются ранцевый опрыскиватель, поливочная машина на базе автомобиля КамАЗ. Спецобработку проходит и вся техника, которая въезжает на предприятие и выезжает с него.

Все планерки, конференции и встречи проходят только в режиме онлайн. Рабочий день мы сократили на полчаса за счет обеденного времени – до 16.30, чтобы люди не находились в общественном транспорте в час пик. Создана также резервная группа из водителей и специалистов, которые находятся сейчас в отпусках, для того чтобы в случае необходимости они вышли на работу и продолжали выпуск продукции.

ОАО «Красный пищевик»

Как и на других предприятиях пищевой промышленности, в ОАО «Красный пищевик» соблюдается комплекс мер по защите от коронавирусной инфекции.

– Посторонние лица не допускаются на производство, а также в нашу столовую, – говорит пресс-секретарь кондитерской фабрики Анастасия Хурсан. – На проходной, в цехах и кабинетах есть антисептики для рук, часто проводится уборка всех помещений. Всем работникам выдаются одноразовые и многоразовые марлевые повязки, изготовленные ОАО «Славянка». В медпункте при необходимости можно измерить температуру. К тому же люди на предприятии работают сознательные: сами не пойдут на работу с повышенной температурой.

Обрабатывается весь транспорт, работающий на перевозке продукции и сырья. Причем водители во время загрузки или разгрузки товара не выходят из кабины, а только передают документы через приоткрытое окошко. Более строгие требования установлены и в наших фирменных магазинах. У касс стоят антисептики для дезинфекции рук, продавцы работают в марлевых повязках. Раньше в магазинах самообслуживания покупатели сами укладывали развесной мармелад или зефир в полиэтиленовые пакеты, сейчас же сладости поступают в фасованном виде.

Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»

Усилили меры эпидемиологической безопасности и в Бобруйском филиале ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай».

– На проходной у нас налажено дежурство руководящих работников предприятия, – сообщила заместитель директора филиала по идеологической работе Елена Папруга. – Посторонние лица на производство не допускаются. Люди заходят на проходную, держат дистанцию между собой не менее чем в полтора метра, сдают пропуска, обрабатывают руки антисептиком. Потом измеряют температуру. Если она у человека повышенная, отправляем его в поликлинику.

Каждые два часа проводится дезинфекция всех помещений. Обрабатывается весь автотранспорт, развозящий продукцию по магазинам. В цехах люди обязательно работают в спецодежде и перчатках. Выдаем также марлевые повязки. Водители и экспедиторы развозят изделия в мас­ках и перчатках. Кстати, вся продукция предприятия поступает сейчас в торговлю только в упакованном виде. Режим работы у нас остался прежним, но некоторые работники переведены на «удаленку».

ОАО «Бобруйский мясокомбинат»

На этом предприятии и до пандемии соблюдались строгие санитарные нормы. Например, в основных цехах работают санпропускники, рабочие перед началом смены принимают душ, их одеж­да после работы стирается, ведется журнал декларирования здоровья.

– А сейчас требования еще более жесткие, – говорит заместитель директора по идеологической работе ОАО «Бобруйский мясокомбинат» Анна Скрыган. – Разработаны дополнительные мероприятия по недопущению вируса. Так, максимально ограничен доступ на предприятие посторонних лиц. На проходной есть антисептики, дезковрики, не допускается скопление людей. Входной контроль осуществляет фельдшер, который измеряет температуру у сотрудников. Более частой стала уборка помещений дезинфицирующими средствами. Водители автотранспорта обеспечены антисептиками, перчатками и марлевыми повязками. Кстати, их начал изготавливать наш швейный цех, а до этого повязки приобретали в ОАО «Славянка». Изменен режим работы комбината, у части сотрудников рабочий день сейчас начинается не в 8.00, а в 8.15, чтобы люди меньше ездили на общественном транспорте в час пик.