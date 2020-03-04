На праздничном концерте, посвященном 8 Марта, бобруйчанок наградили Орденом Матери

С первым весенним месяцем к нам пришел замечательный праздник, который согревает женскими улыбками, огоньками любви и россыпью цветов. И конечно, День женщин – это праздник всех мам. Мама – самый близкий и родной человек, который вкладывает в ребенка всю заботу, ласку, доброту и безграничную любовь.

В этот праздничный день слова поздравлений в адрес дорогих женщин прозвучали от глав администраций Первомайского и Ленинского районов Виталия Власевича и Александра Лисовского.

– Позвольте в преддверии самого теплого и ожидаемого весеннего праздника поздравить вас с его наступлением и пожелать здоровья, удачи, везения, поддержки родных и близких, – обратился к присутствующим Виталий Эдуардович. – Самым близким человеком для каждого является мама. С вас начинается жизнь. Большое спасибо, что вы есть! С праздником!

– Дорогие женщины, от всех мужчин нашего района и от себя лично поздравляю вас с этим прекрасным, солнечным праздником, – со всей признательностью отметил Александр Николаевич. – Женщины восхищали всегда: своими подвигом, храбростью и отвагой в годы войны, своими терпением, трудолюбием и тем, что делали в послевоенные годы, когда поднимали хозяйство, свои дома. Мы и сегодня восхищаемся вами, ведь вы делаете даже гораздо большее, чем мы. От всего сердца хочу пожалеть вам крепкого здоровья, счастья и любви.

Быть мамой – огромный, ответственный, сложный, но такой приятный труд. И как никто об этом знают бобруйчанки, которые воспитали и воспитывают пять и более детей.

Отрадно отметить, что Указом Президента Республики Беларусь №14 от 16 января 2020 года за рождение и воспитание пяти и более детей Орденом Матери наградили пять бобруйчанок:

Анну Алексееву

В семье Анны и Анатолия Алексеевых воспитываются три сына и две дочери. Самой младшей Ангелине – два года, а самому старшему Даниле – 14 лет. В семье подрастают 6-летний Константин, 8-летняя Виктория и 11-летний Артем. Старшие дети являются учащимися школы № 31, Константин уже ходит в детский сад, а Ангелина только готовится к этому событию.

Екатерину Бузунову

Екатерина Игоревна воспитывает трех дочерей и двух сыновей. Самому младшему Вениамину – почти три года, а самой старшей Алисе – 10 лет. В семье также подрастают 4-летняя Ева, 5-летняя Виолетта и 7-летний Александр. Старшая Алиса учится в школе № 10.

Ольгу Алисеенко

В семье Ольги и Виталия Алисеенко уделяется должное внимание воспитанию пятерых детей. Виктория, Варвара и Василина учатся в гимназии №3, Валентина посещает ясли-сад №53, а сыну Добрыне скоро исполнится полтора года.

Анну Архипенко

В ее семье воспитываются три дочери: Анастасия, Екатерина и Евгения, и два сына: Богдан и Николай. Старшие дети учатся в школе №12, а пятилетний Николай – воспитанник детского сада №41.

Марину Луневу

В семье Марины и Вячеслава Луневых воспитываются пятеро детей: 16-летний Владислав, 13-летняя Алиса, 12-летний Елисей, Михаил, которому 9 марта исполнится 5 лет, и Ян, которому идет второй год.