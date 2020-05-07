На пожаре в Бобруйске погиб мужчина
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На пожаре жилого дома в Бобруйске погиб мужчина. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило днем 6 мая. К моменту прибытия спасателей горела одна из комнат, внутри дома создалось плотное задымление. По словам соседей, в здании мог находиться человек.
В жилой комнате сотрудники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома - мужчину 1977 года рождения. Поиски человека были затруднены высокой температурой и плотным задымлением помещений.
В результате пожара уничтожено имущество в доме, повреждена внутренняя отделка. Причина пожара устанавливается.
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