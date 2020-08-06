На площадке Центра досуга и творчества Бобруйска проходят концерты

С 4 по 7 августа на площадке учреждения культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» проходят концерты, посвященные нашей родной, любимой, синеокой Беларуси. Все выступающие коллективы своим творчеством утверждают «Мы – белорусы», «Беларусь у маім сэрцы», «Наша краіна – Беларусь»»

В концертах уже приняли участие вокальная группа «Чараўніцы», образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта», рок-группа «Хранитель» и руководить вокальной детской студии «ДО-МИ-СОЛЬКИ» Анастасия Старикова.

Концерты проходят каждый день с 17:00 до 18:00.

Бобруйчан приглашают еще на свои выступления народный хор ветеранов труда «Бобруйские зори» и вокальная группа «Любава».

В пятницу 7 августа своим зажигательным настроением поделятся народный казачий ансамбль «Вольница» и вокальная группа «Истоки».

В день выборов 9 августа на концертной площадке Центра будут выступать лучшие коллективы, а также будут работать фотозоны «Наша краіна Беларусь», «Я люблю БОБРУЙСК», «З казакамі разам».

В фойе Центра работает фотовыставка Александра Новика «Я вырос здесь – и край мне этот дорог». На выставке представлены значимые, памятные моменты нашей жизни: таинство венчания и крещения, история любви, смех ребенка, природа нашей родной Беларуси.

Люблю я Беларусь свою родную,

Прекрасней края в мире не найти

И не хочу я Родину другую

Лишь нам сегодня с нею по пути.

Методисты УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»Ирина Соколовская и Евгения Мартынова