На перекрестке пр-та Строителей и улицы Сикорского установили светофор. ГАИ назвала главную дорогу
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В связи с введением светофорного регулирования на перекрестке проспекта Строителей и улицы Сикорского изменилась организация дорожного движения.
Направление движения по проспекту Строителей по отношению к улице Сикорского является главным, в свою очередь направление по улице Сикорского является второстепенным.
Будьте предельно внимательными и осторожными!
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