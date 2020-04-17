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На перекрестке пр-та Строителей и улицы Сикорского установили светофор. ГАИ назвала главную дорогу

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На перекрестке пр-та Строителей и улицы Сикорского установили светофор. ГАИ назвала главную дорогу

В связи с введением светофорного регулирования на перекрестке проспекта Строителей и улицы Сикорского изменилась организация дорожного движения.

Направление движения по проспекту Строителей по отношению к улице Сикорского является главным,  в свою очередь направление по улице Сикорского является второстепенным.

Будьте предельно  внимательными и осторожными!

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