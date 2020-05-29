На ОАО «Белшина»в преддверии Дня работников химической промышленности чествовали лучших (Фоторепортаж)
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В АИК ОАО «Белшина» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню химика. Здесь отметили лучших работников, которые своим трудом вносят вклад в развитие градообразующего предприятия. Они – честь и гордость ОАО "Белшина".
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