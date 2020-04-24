На ОАО «Белшина» новый руководитель

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в пресс-службе Белорусского лидера.

В том числе на должность генерального директора ОАО «Белшина» согласован нынешний заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.

Новый руководитель предприятия родился в 1971 г в г.Светлогорске. Окончил Белорусский коммерческий университет управления по специальности «Правоведение», Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Инновационный менеджмент», Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации по специальности «Современный иностранный язык (экономическая деятельность)». С 1997 г работал в ОАО «СветлогорскХимволокно» на различных должностях, от юрисконсульта до заместителя генерального директора. Был генеральным директором ОАО «Полоцк-Стекловолокно».