На Могилевщине пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут получить пенсию и оплатить коммуналку на дому
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В Могилевской области пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут получить пенсию почтальоном на дому. Для этого следует обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи. Кроме того, заявку можно подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону - 154.
Таким же образом пожилые люди могут осуществить оплату коммунальных платежей, отправку почтовых отправлений, выписку печатных средств массовой информации, сообщается на сайте «Белпочты».
Режим работы отделений почтовой связи и пунктов почтовой связи в Бобруйском районе.