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На Могилевщине пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут получить пенсию и оплатить коммуналку на дому

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На Могилевщине пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут получить пенсию и оплатить коммуналку на дому

В Могилевской области пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут получить пенсию почтальоном на дому. Для этого следует обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи. Кроме того, заявку можно подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону - 154.

Таким же образом пожилые люди могут осуществить оплату коммунальных платежей, отправку почтовых отправлений, выписку печатных средств массовой информации, сообщается на сайте «Белпочты».

Режим работы отделений почтовой связи и пунктов почтовой связи в Бобруйском районе.

 

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