На Минской после ремонта открылось обновленное отделение ОАО «Беларусбанк»

1 сентября на улице Минской после капитального ремонта открылось отделение №703/7118 ОАО «Беларусбанк».

Как рассказала заместитель директора центра банковских услуг отделения №703 Ирина Лешкевич, отделение закрылось в конце марта. Сегодня в обновленном отделении банка обслуживание ведется по электронной очереди. Работают три индивидуальные кабины для обслуживания клиентов, а также два бизнес-места, где также совершаются все операции.

Кроме того, появилось мультипользовательское рабочее место.

– Клиент может прийти и обслужиться по интернет-банкингу. То есть можно заказать карту, кредит, совершить платежи. Есть возможность войти в свой личный кабинет и совершить необходимую операцию. На месте находится наш консультант, который всегда готов прийти на помощь и дать грамотное разъяснение по всем вопросам.

Внутри отделения также установлен инфокиоск с функцией cash-in, а это значит, что пополнять карту можно наличными.