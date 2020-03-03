На конкурсе «Предприниматель года» вырастет число номинаций и размер денежных призов

Конкурс «Предприниматель года» пройдет в этом году по новым правилам. Новый порядок проведения утвержден постановлением Совета министров № 121.

С этого года к четырем прежним номинациям конкурса («Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес в сфере услуг») добавится пятая – «Эффективный индивидуальный бизнес».

Изменения внесены в номинацию «Стабильный успех», в которой могут принимать участие представители любого бизнеса старше 5 лет. Ранее существовало ограничение: не менее двух лет предприятие должно было действовать как малый бизнес, теперь это ограничение снято, проинформировали в Минэкономики Беларуси.

В номинации «Успешный старт» теперь смогут участвовать компании, которые существуют на рынке от 2 до 4 лет (раньше было от 2 до 3 лет).

А с 2021 года предусматривается увеличение в два раза денежного вознаграждения победителям в четырех прежних номинациях (с 50 до 100 базовых величин, сейчас это 1350 и 2700 рублей соответственно).