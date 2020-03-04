На финальном этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в "Раубичах", белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен показал лучшее время преодолев дистанцию в 10 км за 27 мин. 56,2 сек. Еще один норвежец Эндре Стремсхейм (отставание 34,5 сек.) расположился на третьей позиции.

Другие спортсмены сборной Беларуси показали следующие результаты: Виктор Кривко стал 26-м, Егор Казаринов - 38-м.

Всего финишировал 71 спортсмен.

На 27-й строке итогового протокола в аналогичной гонке сегодня расположилась представительница сборной Беларуси Аделина Сабитова. Победу праздновала шведская спортсменка Элизабет Хегберг.

5 марта финальный этап Кубка IBU продолжится спринтом у девушек (11.00) и юношей (14.00). С 20-секундным интервалом старта будут проводиться гонки. 6 марта закроют соревновательную программу гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).

В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.

Смотрите также: 5 марта в Беларуси прогнозируют теплую погоду

Подписывайтесь на нас в Telegram, Facebook, Instagram, Одноклассники, В Контакте.