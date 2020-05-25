На экранах Бобруйска с 28 мая по 3 июня
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Кинотеатр «ТОВАРИЩ» Работает в формате 3D
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 2D драма, мелодрама, комедия, Франция 16+
Сеансы: 17.00
«НОТР - ДАМ» 2D комедия, Франция, Бельгия 16+
Сеансы: 13.00
«СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ» 2D драма, триллер, Россия 16+
Сеансы: 15.00 21.00
«БУКШОП» 2D драма, триллер, Великобритания, Германия 12+
Сеансы: 19.00
Кинотеатр «МИР» ЗАЛ 1 Работает в формате 3D
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 2D драма, мелодрама, комедия, Франция 16+
Сеансы: 13.00 19.00
«НОТР - ДАМ» 2D комедия, Франция, Бельгия 16+
Сеансы: 15.00 17.00
«ЛОВУШКА РАЗУМА » 2D фантастика, триллер, США 18
Сеансы: 21.00
В репертуаре возможны изменения.
Автоответчик 70-61-19
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