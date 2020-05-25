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На экранах Бобруйска с 28 мая по 3 июня

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На экранах Бобруйска с 28 мая по 3 июня

Кинотеатр «ТОВАРИЩ»     Работает в формате 3D

«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 2D  драма, мелодрама, комедия, Франция  16+

Сеансы: 17.00

«НОТР - ДАМ» 2D  комедия, Франция, Бельгия   16+

Сеансы: 13.00

«СТРАННИКИ  ТЕРПЕНЬЯ» 2D  драма, триллер, Россия  16+

Сеансы: 15.00  21.00

«БУКШОП» 2D  драма, триллер, Великобритания, Германия 12+

Сеансы: 19.00

Кинотеатр «МИР»     ЗАЛ 1      Работает в формате 3D

«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 2D  драма, мелодрама, комедия, Франция  16+

Сеансы:  13.00 19.00

«НОТР - ДАМ» 2D  комедия, Франция, Бельгия   16+

Сеансы:  15.00 17.00

«ЛОВУШКА РАЗУМА » 2D  фантастика, триллер, США 18

Сеансы: 21.00

В репертуаре возможны изменения.  

Автоответчик 70-61-19 

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