На Едином дне информирования сделали акцент на социально-экономическом развитии Беларуси

В Бобруйске в трудовых коллективах прошел Единый день информирования. Главная тема обсуждения: «Республика Беларусь: уверенным шагом по пути независимости».

Председатель горисполкома Александр Студнев встретился с работниками «Бобруйской ТЭЦ №2» РУП «Могилевэнерго», а глава администрации Первомайского района Виталий Власевич посетил ОАО «Бобруйский машиностроительный завод».

На встречах подробно рассматривались итоги социально-экономического развития Могилевской области за 2015-2020 гг., обсудили промышленный потенциал страны, сохранение и приумножение ее историко-культурного наследия.

– Наша задача - сохранить то, что имеем, – высказал мнение Александр Студнев перед коллективом ТЭЦ-2. – Только мы и только вместе. Мы будем стоять на защите ваших интересов. В городе, конечно, есть некоторые проблемы, и за один момент их не решить. Поэтому наша задача - планировать и выполнять обещания, данные горожанам.

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Александр Анташкевич

Людмила Любимцева