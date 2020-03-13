На данный момент случаев коронавируса в Могилевской области не выявлено

Эпидемиологи напоминают о необходимости строго соблюдать меры профилактики. В том числе не забывать о правилах личной гигиены (тщательно и часть мыть руки, при невозможности пользоваться антисептиком для рук, не прикасаться к лицу и т.п.), респираторном этикете. По возможности ограничить места массового скопления людей. При появлении признаков ОРВИ обязательно обращаться к врачу. При появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи и предупредить о прибытии из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции.

Как сообщал Минздрав, в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденным РНК COVID-19 находится 21 пациент. На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными - то есть вирус еще не выделялся из организма. Есть период, когда уже произошло инфицирование, но человек не является заразным. Тогда они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на третий день.

Так же принято решение ограничить массовые мероприятия в Беларуси с международным участием до 6 апреля. Кроме того, с 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм