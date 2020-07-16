На чужой даче вор оставил следы обуви

В Горецкий РОВД обратился житель Могилева с сообщением о краже из его дачного дома в Горецком районе.

Прибыв на свою дачу, мужчина сразу и не заметил ничего неладного — вор «работал» довольно аккуратно: отжал задвижку в двери дома, там взял ключи от гаража и сарая, откуда похитил бензотриммер, аккумулятор, болгарку, сварочный аппарат, велосипед и другие предметы. После этого злоумышленник закрыл все замки и вернул ключи на прежнее место.

С целью установления обстоятельств произошедшего следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Специалист Горецкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз оказал содействие в изъятии замков, по которым впоследствии проведена трасологическая экспертиза. Согласно выводам эксперта, признаки взлома обнаружены на замке, которым запиралась пристройка, откуда пропали мешок зерна и другое имущество. Также на месте происшествия в доме и сарае специалистом обнаружены и изъяты два одинаковых следа обуви.

После того, как в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого — 40-летнего жителя соседней деревни, у него изъяли пару кроссовок и направили на экспертизу. Проведя сравнительное исследование, эксперты Горецкого МРО ГКСЭ установили, что следы на месте преступления действительно оставлены обувью подозреваемого.

Горецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Кража».