На Бобруйщине продолжается Республиканская акция «Не оставляйте детей одних»
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Работники Бобруйского горраойтдела по ЧС разными способами доносят самую важную информацию для родителей: детей нужно контролировать, обучать и, конечно, не оставлять без внимания. Ежедневно работники МЧС звонят многодетным семьям с просьбами соблюдать простые правила безопасности, многим отсылают посредством Viber полезные видеоролики о том, как оградить детей от опасности дома и на улице.
Соблюдая все необходимые меры предосторожности, спасатели выходят в люди. Они разносят наглядно-изобразительную продукцию на почтовые отделения, в пиццерии и кофейни, детские кафе, особенно там, где есть доставка еды. Яркие наполненные полезной информацией буклеты и наклейки подскажут, как избежать беды и сохранить счастливые мгновенья для своих близких.
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