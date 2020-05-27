На Бобруйщине продолжается Республиканская акция «Не оставляйте детей одних»

Работники Бобруйского горраойтдела по ЧС разными способами доносят самую важную информацию для родителей: детей нужно контролировать, обучать и, конечно, не оставлять без внимания. Ежедневно работники МЧС звонят многодетным семьям с просьбами соблюдать простые правила безопасности, многим отсылают посредством Viber полезные видеоролики о том, как оградить детей от опасности дома и на улице.

Соблюдая все необходимые меры предосторожности, спасатели выходят в люди. Они разносят наглядно-изобразительную продукцию на почтовые отделения, в пиццерии и кофейни, детские кафе, особенно там, где есть доставка еды. Яркие наполненные полезной информацией буклеты и наклейки подскажут, как избежать беды и сохранить счастливые мгновенья для своих близких.