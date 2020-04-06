На Береговой горела баня

Вечером 5 апреля на телефон спасателям, поступило сообщение о загорании бани на территории частного домовладения по ул. Береговой в г. Бобруйске.

По прибытии к месту вызова первого отделения спасателей горение происходило внутри бани, языки пламени местами вырывались наружу из-за чего создалась угроза рядом стоящим строениям.

В результате пожара огнем поврежден предбанник и часть чердачного помещения. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печи.

МЧС напоминает:

Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Кладка печи должна быть без трещин и щелей, а в дымоходе должна быть хорошая тяга. Длительность топки печи не должна превышать 2 часов.

При пожаре сообщите спасателям по тел. 112!

Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям.