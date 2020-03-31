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Экономика

На «Белшине» завершается создание производства ЦМК шин диаметром 25-29 дюймов

mogilevnews.by 44 0

На «Белшине» завершается создание производства ЦМК шин диаметром 25-29 дюймов

На заводе крупногабаритных шин ОАО «Белшина» завершается реализация проекта по созданию производства цельнометаллокордных шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29 дюймов.

Напомним, что на заводе смонтированы два сборочных комплекса, собраны первые ЦМК шины проектной серии, освоено пять новых типоразмеров. Успешно проведены внутренние испытания новых шин, и сейчас они проходят эксплуатационные испытания в Беларуси и других странах.

В частности, сообщили на предприятии,  в организациях Бобруйска  испытываются шины типоразмеров 23.5R25 BEL-323, 20.5R25 BEL-14. Неплохие результаты на испытаниях во время работы на автопогрузчике «Амкодор» показывают шины типоразмера 17.5R25 BEL-301, а также шины 18.00R25 BEL-183 на «БелАЗе 7540А» в ОАО «Брестоблавтотранс» Лунинца и в ОАО «Доломит» города Витебска (этот  типоразмер зарекомендовал себя и  во время испытаний в Казахстане).

В настоящее время прорабатываются вопросы по приобретению форматора-вулканизатора для успешного завершения проекта.

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