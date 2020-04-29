На «Белшине» к проведению мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций привлекли сандружинников

В бобруйском ОАО «Белшина» к осуществлению мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций, в том числе коронавируса, привлечена санитарная дружина. Ежедневно сандружинники, обеспеченные средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими растворами, термометрами, измеряют температуру у работников структурных подразделений.

Это только одна из мер, принимаемых на «Белшине». На предприятии утвержден план дополнительных профилактических мероприятий. Предусмотрено недопущение к работе лиц с признаками респираторных инфекций, обеспечение жидким мылом и антисептическими средствами санитарных комнат, ежедневная влажная уборка и дезинфекция помещений с обработкой ручек дверей, перил, лифтов, в том числе в общежитиях и многое другое.

Запрещено также посещение сторонним персоналом производственных и бытовых помещений, а общежитий – лицами, не проживающими в них. Отменено проведение выставок, презентаций и ярмарок, максимально сокращены командировки, ограничены массовые мероприятия.