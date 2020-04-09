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COVID-19

На 9 апреля в Могилевской области зарегистрирован 41 случай коронавируса

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На 9 апреля в Могилевской области зарегистрирован 41 случай коронавируса

По данным на утро 9 апреля в Могилевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.
«Следует отметить оперативную и слаженную работу медиков региона - все новые случаи выявленной инфекции подтверждены у людей, которые уже находились в стационарах как контакты первого уровня», - подчеркнул собеседник.

С начала распространения инфекции случаи заболевания коронавирусом на территории области выявлены в Бобруйске, Кировске, Кричеве, Могилеве, Осиповичах, Славгороде и Шклове.

mogilevnews.by

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