На 9 апреля в Могилевской области зарегистрирован 41 случай коронавируса
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По данным на утро 9 апреля в Могилевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.
«Следует отметить оперативную и слаженную работу медиков региона - все новые случаи выявленной инфекции подтверждены у людей, которые уже находились в стационарах как контакты первого уровня», - подчеркнул собеседник.
С начала распространения инфекции случаи заболевания коронавирусом на территории области выявлены в Бобруйске, Кировске, Кричеве, Могилеве, Осиповичах, Славгороде и Шклове.
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