Мы знаем формулу счастливого детства

В Бобруйске на протяжении 3 лет во время летних каникул реализуется проект "Планета "Лето". Предыдущие годы он был организован на восьми культурно-досуговых площадках по всему городу. Учреждения дополнительного образования проводили мероприятия для детей с учащимися-волонтерами.

В этом году проект переходит в онлайн!

С планом работы площадок можно ознакомиться на сайте управления по образованию Бобруйского горисполкома.