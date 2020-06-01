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Мы знаем формулу счастливого детства

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Мы знаем формулу счастливого детства

В Бобруйске на протяжении 3 лет во время летних каникул реализуется проект "Планета "Лето". Предыдущие годы он был организован на восьми культурно-досуговых площадках по всему городу. Учреждения дополнительного образования проводили мероприятия для детей с  учащимися-волонтерами.

В этом году проект переходит в онлайн!

С планом работы площадок можно ознакомиться на сайте управления по образованию Бобруйского горисполкома.

 

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