Мы знаем формулу счастливого детства
140 0
В Бобруйске на протяжении 3 лет во время летних каникул реализуется проект "Планета "Лето". Предыдущие годы он был организован на восьми культурно-досуговых площадках по всему городу. Учреждения дополнительного образования проводили мероприятия для детей с учащимися-волонтерами.
В этом году проект переходит в онлайн!
С планом работы площадок можно ознакомиться на сайте управления по образованию Бобруйского горисполкома.
также
-
Праздник в Доме семейного типа Парфеновых
-
Мы знаем формулу счастливого детства
-
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 мая из-за сильного ветра
-
Последний звонок в школах Бобруйска (обновлено)
-
На ОАО «Белшина»в преддверии Дня работников химической промышленности чествовали лучших (Фоторепортаж)