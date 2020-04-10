МВД: Могилевская область лидирует по тяжким телесным повреждениям

655 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано в первом квартале в республике . 19 из них – бытовые убийства, 58 - тяжкие телесные повреждения.

Как сообщили в МВД, «лидером» по убийствам является Гомельская область (6 фактов), по тяжким телесным повреждениям – Могилевская (14).

- К сожалению, застолья по сценарию «алкогольное опьянение – ссора – удар ножом» встречаются во всех регионах. При этом уровень преступности в состоянии алкогольного опьянения на 100 тыс. населения в сельской местности (53,47) по-прежнему превышает аналогичный в городах (39,37), - отметили в МВД.

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