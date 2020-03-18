Утром 14-го марта правоохранителям поступила информация о найденном трупе 46-летнего мужчины, сообщает Babruysk.by. Следователи прибыли на место происшествия, опросили жильцов дома и провели тщательный осмотр квартиры.

Задержали 38-летнего сводного брата потерпевшего - по подозрению в совершении убийства.

Картину произошедшего следователям удалось восстановить. Еще восьмого марта было совершено преступление. Братья, проживавшие совместно, распивали спиртное. Между ним, из-за личных неприязненных отношений, разгорелась ссора, переросшая в драку. Несколько ударов ножом нанес брату подозреваемый, затем ушел из квартиры, и поехал к знакомой. Обнаружил тело брата он лишь через неделю вернувшись домой и сообщил в милицию...

Фото: babruysk.by

Стародорожский районный отдел Следственного комитета ведет возбужденное уголовное дело. Назначены экспертизы. Допросы задержанного подозреваемого и работа по установлению всех обстоятельств убийства продолжаются.

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