Мужчина в Бобруйске разбил стекло в двери магазина, чтобы украсть спиртное (видео)

Пьяный мужчина в Бобруйске ночью 9 апреля разбил стекло в дверях продуктового магазина - забраться внутрь ему помешала сигнализация. Как сообщили в МВД, на вызов выбыла группа задержания. Подозреваемого, 29-летнего местного жителя, задержали в течение нескольких минут.

Он пояснил, что разбил стекло, чтобы украсть спиртное.

По данному факту проводится проверка.