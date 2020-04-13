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Происшествия

Мужчина в Бобруйске разбил стекло в двери магазина, чтобы украсть спиртное (видео)

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Мужчина в Бобруйске разбил стекло в двери магазина, чтобы украсть спиртное (видео)

Пьяный мужчина в Бобруйске ночью 9 апреля разбил стекло в дверях продуктового магазина  - забраться внутрь ему помешала сигнализация. Как сообщили в МВД, на вызов выбыла группа задержания. Подозреваемого, 29-летнего местного жителя, задержали в течение нескольких минут.

Он пояснил, что разбил стекло, чтобы украсть спиртное.

По данному факту проводится проверка.

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