Мужчина подозревается в совершении наезда на сотрудника ГАИ в Бобруйском районе (видео)

30-летний житель Слуцка подозревается в совершении наезда на сотрудника ГАИ в Бобруйском районе. По информации МВД, инцидент произошел утром 10 августа вблизи поселка Глуша.

Инспектор ДПС остановил автомобиль «Рено Сандеро». От водителя исходил запах спиртного, поэтому сотрудник ГАИ предложил проследовать для разбирательства в патрульный автомобиль.

- Мужчина проигнорировал законные требования инспектора. Пытаясь скрыться, он задним левым колесом авто наехал на ногу милиционеру. В результате тот получил травмы. Проехав некоторое расстояние, водитель бросил авто и убежал в лес, однако вскоре был задержан, - отметили в МВД.

За 7 лет водительского стажа мужчина около 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также на два года лишался прав за оставление места ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.