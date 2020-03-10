Мстиславскому браконьеру грозит решетка. Двоим жителям Бобруйского района незаконный улов рыбы обойдется в 1242 рубля, — сообщил «Радио Могилев» заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич.

Сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира заметили нарушителей в Бобруйском районе во время рейда. Рыбу местные жители ловили запрещенными орудиями — лесковыми сетями. Нарушителям удалось скрыться при попытке задержания, но ненадолго. Быстро найти подозреваемых помогли вещи и автомобиль брошенный на берегу водоема. 46 базовых величин составил вред, причиненный окружающей среде. Кроме того, за совершенные правонарушения браконьерам придется уплатить штрафы.

«При проведении осмотра домовладения одного из них обнаружены лесковые сети, общая длина которых превышала 1 километр. В данный момент в отношении нарушителей начаты административные процессы за нарушение правил рыболовства и за незаконное хранение орудий из сетематериалов. За каждое правонарушение может грозить ответственность в виде штрафа в размере до 50 базовых величин», — отметил Сергей Радкевич.

В Мстиславском районе зарегистрировано подобное правонарушение. Сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира на водоеме вблизи деревни Борисовка задержали четверых граждан, которые ловили рыбу сетями. На браконьерстве один нарушитель из злополучной четверки попался не впервые. Поэтому мстиславскому браконьеру грозит уголовная ответственность и срок лишения свободы до трех лет - за незаконный улов. За незаконное рыболовство начаты административные процессы в отношении остальных трех граждан. До 50 базовых величин им грозит ответственность в виде наложения штрафа.

Более 20 административных правонарушений в области природопользования в Могилевской области зарегистрировали - за минувшую неделю.

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Фото предоставлены Могилевской областной инспекцией охраны животного и растительного мира

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