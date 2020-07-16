Можно ли ввозить на территорию Республики Беларусь натуральный мед? Отвечает Могилевская таможня

Ввоз продуктов питания животного происхождения на таможенную территорию ЕАЭС регулируется ветеринарными правилами.

Мед натуральный и продукты пчеловодства также включены в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. На какие моменты нужно обратить внимание?

1. мед должен быть в запечатанной заводской упаковке

2. в стране-производителе и стране, откуда его везут, должны быть нормальные в эпизоотическом плане условия

3. в ручной клади и багаже один человек может ввезти до 5 килограммов ключительно готовой продукции животного происхождения без ветеринарного сертификата страны отправления товара.

Стоит обратить внимание и на то, что запрещено ввозить на таможенную территорию ЕАЭС мед и продукты пчеловодства, произведенные в домашнем хозяйстве и упакованные в обычную тару (пластиковые контейнеры, стеклянные банки и др.).

Информация о странах, из которых граждане не могут ввозить товары в Республику Беларусь, размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

При этом необходимо учитывать, что в весовые и стоимостные нормы беспошлинного ввоза товара на территорию ЕАЭС (25 кг и 500 евро соответственно), включается вес и стоимость перемещаемых продуктов.