Мораторий на цены и на вывоз некоторых продуктов питания объявлен в Могилевской области. Об этом рассказал Mogilevnews.by заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

По его словам, в списке позиций, которые запрещено временно экспортировать: гречиха, гречка, репчатый лук, лук севок и чеснок.

Он также сообщил о том, что в торговых сетях области в настоящее время создан запас всех видов продукции, в том числе имеющих повседневный спрос. Работа по стабилизации ситуации на потребительском рынке строго контролируется Министерством антимонопольного регулирования и торговли и местной властью: облисполкомом и райисполкомами.

Заместитель председателя Могилевского облисполкома отметил, что в настоящее время нет повышенного спроса на какие-то виды продукции. В середине марта несколько возросла востребованность на крупы и масло подсолнечное, но уже к концу месяца объемы продаж этих позиций вошли в прежние размеры. В прошлом месяце имел место повышенный спрос и на отдельные виды бытовой техники, но он также был временным. Руслан Страхар также обратил внимание на то, что на начало апреля повседневный объем приобретаемого товара в магазинах области соответствует прошлогоднему показателю.