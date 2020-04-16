Моральный долг белорусов сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне — заявление парламента

Моральный долг нынешнего и будущего поколений - с уважением к павшим и гордостью нести знамя Великой Победы и сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне. Об этом говорится в заявлении Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы, которое рассмотрела сегодня Палата представителей.

Заявление озвучила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Лилия Ананич.

Вклад белорусского народа в Великую Победу увековечен в истории. "Белорусы плечом к плечу вместе с другими народами Советского Союза ковали Победу на фронтах Великой Отечественной войны", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что белорусское партизанское движение стало уникальным примером подлинного народного сопротивления, мужества и самоотверженности.

Главный лейтмотив этого заявления в том, что Великая Победа священна, не подлежит забвению и пересмотру. Она должна оставаться в сознании нынешнего и будущих поколений белорусов, народов мира как важнейший нравственный ориентир.

"Заявление подготовлено, потому что мы не можем быть безучастными к попыткам переписать историю, вбросить в медийное пространство иные оценки Великой Победы. Мы ее наследники и сопричастны ей через судьбы отцов, дедов", - подчеркнула Лилия Ананич, отвечая на вопросы журналистов.

"Сегодня наш черед нести эстафету памяти и заботиться о том, чтобы и будущее поколение белорусов также свято чтило Великую Победу и было благодарно за счастье и право жить под мирным небом", - сказала она.

belta.by